«Ребята — молодцы, хорошо прошли групповой этап». Семак — об игре «Зенита» в Кубке России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Оренбургом» (6:0).

«Хорошая атмосфера, спасибо большое болельщикам! Приходят, поддерживают нас. Конечно, ребята понимают, что для наших фанатов матчи на Кубок — отдушина, где они могут прийти, поболеть, на выездные наши матчи ездят в большом количестве. Спасибо им большое. Сегодня, конечно, хотели порадовать и хорошей игрой, и результатом, забитыми мячами. Думаю, что это сделать удалось. Болельщики получили удовольствие от матча, от количества забитых мячей.

Плюс молодёжь сегодня вышла, попробовали свои силы, поиграли, что тоже, думаю, в плюс для них, безусловно, в их дальнейшем росте и развитии. Поздравляю нашу команду и болельщиков с победой. Удаление, естественно, облегчило нам жизнь, усложнило «Оренбургу». Поэтому думаю, что ребята — молодцы, прошли хорошо групповой этап. Сейчас все силы направлены на то, чтобы восстановиться как следует и подготовиться к следующему матчу чемпионата», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».