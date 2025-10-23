Скидки
США ввели санкции против «Лукойла» и «Роснефти» — владельцев ФК «Спартак» и ХК ЦСКА

США ввели санкции против «Лукойла» и «Роснефти» — владельцев ФК «Спартак» и ХК ЦСКА
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США ввело санкции в отношении двух крупнейших российских нефтяных компаний — «Роснефти» и «Лукойла». Сказано на сайте Минфина США. «Роснефть» является владельцем хоккейного ЦСКА, «Лукойл» — футбольного «Спартака». Кроме того, под санкции попали ряд дочерних компаний, принадлежащих «Роснефти» и «Лукойлу».

На данный момент неизвестно, какое влияние окажет это решение на спортивные клубы, принадлежащие или финансируемые компаниями.

В заявлении сказано, что введение санкций в отношении «Роснефти» и «Лукойла» связано с целью давления на российский энергетический сектор.

