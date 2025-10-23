Семак высказался о будущем Жерсона в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о будущем полузащитника Жерсона в команде. Игрок забил свой первый гол за петербуржцев в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Оренбургом» (6:0).

— Сегодня первый гол забил Жерсон. Это действительно неплохо. Но тем не менее всё-таки продолжают ходить разговоры, что Жерсон может не остаться и не закрепиться в «Зените». И это может стать большим трансферным разочарованием. Что вы думаете по этому поводу?

— Очень много разговоров, которые не имеют под собой никакой почвы. Он работает, старается набрать свои лучшие качества, чтобы помогать команде. И сегодняшний забитый мяч добавит ему уверенности в его адаптации. И если вы посмотрите, практически всем, за редким исключением, ребятам, которые приезжают из Бразилии, требуется определённое время для адаптации. А по поводу будущего: любой игрок при получении предложения может подойти и сказать: «Вот, у меня есть предложение, я хочу уйти». И если предложение устраивает клуб, безусловно, мы готовы рассмотреть любое предложение на любого игрока. Это футбол, думаю, такая же ситуация у любой другой команды, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».