Полузащитник «Ливерпуля» Вирц оформил два ассиста за четыре минуты в матче Лиги чемпионов
Поделиться
Атакующий полузащитник «Ливерпуля» Флориан Вирц сделал две результативные передачи за четыре минуты в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Айнтрахтом» (5:1).
Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
Окончен
1 : 5
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
1:0 Кристенсен – 26' 1:1 Экитике – 35' 1:2 ван Дейк – 39' 1:3 Конате – 44' 1:4 Гакпо – 66' 1:5 Собослаи – 70'
На 66-й минуте встречи Вирц ассистировал Коди Гакпо, а на 70-й — отдал пас Доминику Собослаи. Немецкий полузащитник прервал серию из 10 матчей за «Ливерпуль» без результативных действий. До этого на счету Флориана была одна передача в первой игре за мерсисайдцев в Суперкубке Англии с «Кристал Пэлас» — 2:2 (2:3 пен.). Отметим, Вирц по-прежнему ни разу не забил за новый клуб.
Полузащитник перешёл в «Ливерпуль» из «Байера» минувшим летом за € 125 млн без учёта бонусов. Всего за английский клуб футболист провёл 12 матчей во всех турнирах и отметился тремя передачами.
Комментарии
- 23 октября 2025
-
01:21
-
00:58
-
00:52
-
00:51
-
00:46
-
00:40
-
00:36
-
00:33
-
00:27
-
00:21
-
00:18
-
00:13
-
00:11
-
00:09
-
00:07
-
00:01
- 22 октября 2025
-
23:59
-
23:58
-
23:56
-
23:55
-
23:55
-
23:50
-
23:33
-
23:32
-
23:29
-
23:27
-
23:26
-
23:25
-
23:22
-
23:21
-
23:17
-
23:13
-
23:11
-
23:07
-
23:06