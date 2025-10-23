Полузащитник «Ливерпуля» Вирц оформил два ассиста за четыре минуты в матче Лиги чемпионов

Атакующий полузащитник «Ливерпуля» Флориан Вирц сделал две результативные передачи за четыре минуты в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Айнтрахтом» (5:1).

На 66-й минуте встречи Вирц ассистировал Коди Гакпо, а на 70-й — отдал пас Доминику Собослаи. Немецкий полузащитник прервал серию из 10 матчей за «Ливерпуль» без результативных действий. До этого на счету Флориана была одна передача в первой игре за мерсисайдцев в Суперкубке Англии с «Кристал Пэлас» — 2:2 (2:3 пен.). Отметим, Вирц по-прежнему ни разу не забил за новый клуб.

Полузащитник перешёл в «Ливерпуль» из «Байера» минувшим летом за € 125 млн без учёта бонусов. Всего за английский клуб футболист провёл 12 матчей во всех турнирах и отметился тремя передачами.