Семак прокомментировал раннюю замену Соболева в игре с «Оренбургом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил раннюю замену нападающего Александра Соболева в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Оренбургом» (6:0). Футболист покинул поле на 46-й минуте встречи, вместо него в игру вошёл Лусиано Гонду.

— Сергей Богданович, вопрос по поводу Александра Соболева. С чем была связана довольно ранняя замена?

— Мы изначально планировали те позиции, на которых у нас были возможности заменить и дать возможность поиграть без потери качества игрокам, которые в нашей основной обойме, естественно, мы этим и воспользовались. Сделали в перерыве две замены и потом дальше уже. Единственное, вынужденная замена — это Юра Горшков. Хотели дать возможность Андрею Касаджикову выйти и сыграть, но тот спазм икроножной мышцы у Юры внёс коррективы. Поэтому выпустили Ваню Шиленка. Я думаю, что это такая замена, которая не совсем запланирована. Хотели немножко более атакующую сторону поменять, но так сложилось. В основном, я думаю, все сыграли столько, сколько в принципе и планировали, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».