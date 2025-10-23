Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семак прокомментировал раннюю замену Соболева в игре с «Оренбургом»

Семак прокомментировал раннюю замену Соболева в игре с «Оренбургом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил раннюю замену нападающего Александра Соболева в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Оренбургом» (6:0). Футболист покинул поле на 46-й минуте встречи, вместо него в игру вошёл Лусиано Гонду.

Fonbet Кубок России . Группа A. 6-й тур
22 октября 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
6 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Горшков – 28'     2:0 Жерсон – 35'     3:0 Шилов – 45+2'     4:0 Ерохин – 64'     5:0 Мантуан – 68'     6:0 Ерохин – 80'    
Удаления: нет / Ревазов – 6'

— Сергей Богданович, вопрос по поводу Александра Соболева. С чем была связана довольно ранняя замена?
— Мы изначально планировали те позиции, на которых у нас были возможности заменить и дать возможность поиграть без потери качества игрокам, которые в нашей основной обойме, естественно, мы этим и воспользовались. Сделали в перерыве две замены и потом дальше уже. Единственное, вынужденная замена — это Юра Горшков. Хотели дать возможность Андрею Касаджикову выйти и сыграть, но тот спазм икроножной мышцы у Юры внёс коррективы. Поэтому выпустили Ваню Шиленка. Я думаю, что это такая замена, которая не совсем запланирована. Хотели немножко более атакующую сторону поменять, но так сложилось. В основном, я думаю, все сыграли столько, сколько в принципе и планировали, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Материалы по теме
«Зенит» сияет в Кубке — отгрузили 6! Когда ещё в одной игре забьют Шилов, Жерсон и Ерохин?
«Зенит» сияет в Кубке — отгрузили 6! Когда ещё в одной игре забьют Шилов, Жерсон и Ерохин?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android