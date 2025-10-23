Скидки
Салах, Хакими, Гирасси и Осимхен – номинанты на приз африканскому футболисту года

Африканская конфедерация футбола (CAF) объявила имена номинантов на приз африканскому футболисту года. Всего на награду претендуют 10 игроков.

Полный список выглядит следующим образом:

1. Андре Замбо Ангисса («Наполи», Камерун);
2. Фистон Майеле («Пирамидс», ДР Конго);
3. Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет);
4. Дени Буанга («Лос-Анджелес», Габон);
5. Серу Гирасси («Боруссия» Дортмунд, Гвинея);
6. Ашраф Хакими («ПСЖ», Марокко);
7. Уссама Ламлиуи (РСБ, Марокко);
8. Виктор Осимхен («Галатасарай», Нигерия);
9. Илиман Ндиай («Эвертон», Сенегал);
10. Папе Сарр («Тоттенхэм, Сенегал).

В 2024 году приз завоевал нигерийский и английский футболист «Аталанты» Адемола Лукман.

