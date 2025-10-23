Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Салах, Хакими, Гирасси и Осимхен – номинанты на приз африканскому футболисту года

Африканская конфедерация футбола (CAF) объявила имена номинантов на приз африканскому футболисту года. Всего на награду претендуют 10 игроков.

Полный список выглядит следующим образом:

1. Андре Замбо Ангисса («Наполи», Камерун);

2. Фистон Майеле («Пирамидс», ДР Конго);

3. Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет);

4. Дени Буанга («Лос-Анджелес», Габон);

5. Серу Гирасси («Боруссия» Дортмунд, Гвинея);

6. Ашраф Хакими («ПСЖ», Марокко);

7. Уссама Ламлиуи (РСБ, Марокко);

8. Виктор Осимхен («Галатасарай», Нигерия);

9. Илиман Ндиай («Эвертон», Сенегал);

10. Папе Сарр («Тоттенхэм, Сенегал).

В 2024 году приз завоевал нигерийский и английский футболист «Аталанты» Адемола Лукман.