Семак: Мостовой набирает форму, это важный игрок для нашей команды

Семак: Мостовой набирает форму, это важный игрок для нашей команды
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру нападающего Андрея Мостового в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Оренбургом» (6:0). В этой игре футболист отдал голевую передачу на Вадима Шилова.

Fonbet Кубок России . Группа A. 6-й тур
22 октября 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
6 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Горшков – 28'     2:0 Жерсон – 35'     3:0 Шилов – 45+2'     4:0 Ерохин – 64'     5:0 Мантуан – 68'     6:0 Ерохин – 80'    
Удаления: нет / Ревазов – 6'

— Сейчас очень много разговоров по поводу формы Андрея Мостового, сегодня он провёл все 90 минут, отметился результативными действиями. Как бы вы оценили его игру?
— Для игрока амплуа Андрея, конечно, важно создавать моменты, отдавать, забивать. Сегодня он хорошо отдал, в предыдущем матче против «Оренбурга» были моменты, когда и Вадим Шилов ему не отдал, и он ему не отдал. Сегодня в этом отношении сыграл хорошо, отдал одну передачу, поучаствовал во втором забитом мяче. До этого вышел и «Сочи» забил. Конечно, он набирает игровые кондиции. Нужно почувствовать уверенность. На протяжении всего сезона нет игроков, за некоторыми исключениями, которые всегда демонстрируют свою стабильную игру на самом высоком уровне на протяжении всего сезона. Андрей набирает, это важный игрок для нашей команды. И, конечно, все мы надеемся, что каждый из наших игроков будет стараться прилагать все усилия для того, чтобы помогать команде в тех задачах, которые перед нами стоят, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

