«Челси» – первая команда в истории ЛЧ, за которую забили три тинейджера в одном матче

Завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались лондонский «Челси» и амстердамский «Аякс». Игра проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Победу со счётом 5:1 одержали хозяева поля.

На 18-й минуте первый гол в матче забил Марк Гиу (19 лет). Эстевао (18 лет) на 45+6-й минуте реализовал пенальти и довёл счёт до разгромного. Во втором тайме Тайрик Джордж (19 лет) установил окончательный счёт в матче – 5:1. Тем самым лондонцы стали первой команда в истории Лиги чемпионов, за которую отличись три тинейджера в одном матче. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

В следующем туре «Челси» 5 ноября сыграет в гостях с «Карабахом», «Аякс» в тот же день примет на своём поле «Галатасарай».