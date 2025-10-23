«Челси» – первая команда в истории ЛЧ, за которую забили три тинейджера в одном матче
Завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались лондонский «Челси» и амстердамский «Аякс». Игра проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Победу со счётом 5:1 одержали хозяева поля.
Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
5 : 1
Аякс
Амстердам, Нидерланды
1:0 Гиу – 18' 2:0 Кайседо – 27' 2:1 Вегорст – 33' 3:1 Фернандес – 45' 4:1 Эстевао – 45+6' 5:1 Джордж – 48'
Удаления: нет / Тейлор – 15'
На 18-й минуте первый гол в матче забил Марк Гиу (19 лет). Эстевао (18 лет) на 45+6-й минуте реализовал пенальти и довёл счёт до разгромного. Во втором тайме Тайрик Джордж (19 лет) установил окончательный счёт в матче – 5:1. Тем самым лондонцы стали первой команда в истории Лиги чемпионов, за которую отличись три тинейджера в одном матче. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.
В следующем туре «Челси» 5 ноября сыграет в гостях с «Карабахом», «Аякс» в тот же день примет на своём поле «Галатасарай».
