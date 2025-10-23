Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» – первая команда в истории ЛЧ, за которую забили три тинейджера в одном матче

«Челси» – первая команда в истории ЛЧ, за которую забили три тинейджера в одном матче
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались лондонский «Челси» и амстердамский «Аякс». Игра проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Победу со счётом 5:1 одержали хозяева поля.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
5 : 1
Аякс
Амстердам, Нидерланды
1:0 Гиу – 18'     2:0 Кайседо – 27'     2:1 Вегорст – 33'     3:1 Фернандес – 45'     4:1 Эстевао – 45+6'     5:1 Джордж – 48'    
Удаления: нет / Тейлор – 15'

На 18-й минуте первый гол в матче забил Марк Гиу (19 лет). Эстевао (18 лет) на 45+6-й минуте реализовал пенальти и довёл счёт до разгромного. Во втором тайме Тайрик Джордж (19 лет) установил окончательный счёт в матче – 5:1. Тем самым лондонцы стали первой команда в истории Лиги чемпионов, за которую отличись три тинейджера в одном матче. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

В следующем туре «Челси» 5 ноября сыграет в гостях с «Карабахом», «Аякс» в тот же день примет на своём поле «Галатасарай».

Материалы по теме
«Челси» снёс «Ливерпуль» с первого места голом на 90+5-й минуте! Но команду будто прокляли
«Челси» снёс «Ливерпуль» с первого места голом на 90+5-й минуте! Но команду будто прокляли
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android