Семак: Кондаков — один из самых талантливых выпускников академии «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру 17-летнего полузащитника Даниила Кондакова в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Оренбургом» (6:0).

— Сергей Богданович, сегодня с первых минут и до последних отыграл Даниил Кондаков. Вы дали ему такой шанс, как практически во всех кубковых матчах даёте шанс игрокам из молодёжки. Как он себя показал, на ваш взгляд, и какие у него перспективы?

— Даниил, наверное, один из самых талантливых выпускников Академии. И он, и Вадим Шилов, очень ярко играют. И Андрей Касаджиков. Это те ребята, у которых, я думаю, большое будущее. А мы, конечно, должны предоставить шанс. Тот же Вадим Шилов с нами много тренируется, Кондаков чуть пореже. Но сегодня, конечно, дали ему шанс, появилась такая возможность. Думаю, он сыграл очень хороший для нас матч. То есть, игрок, который очень хорошо работает с мячом, хороший объём, хороший удар. Надеюсь, что он дальше будет продолжать в том же темпе и вырастет в очень хорошего игрока, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».