Все новости
Главная Футбол Новости

Шпилевский — после поражения «Пари НН» от «Ростова»: первый тайм – моя вина. За это стыдно

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский прокомментировал поражение от «Ростова» (1:4) в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 и принёс извинения болельщикам.

Fonbet Кубок России . Группа C. 6-й тур
22 октября 2025, среда. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
4 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Игнатов – 21'     2:0 Шанталий – 45'     2:1 Босельи – 45+5'     3:1 Байрамян – 49'     4:1 Голенков – 90+5'    

«Хочется извиниться перед болельщиками за ужасный первый тайм. Это моя вина, так как была выбрана неправильная структура и не те персоналии. Так бездарно действовать просто нельзя. Стыдно, что команда с таким настроем провела первый тайм, и за это высокомерие «Ростов» нас полностью наказал. Во втором тайме изменили структуру, сделали замены, хорошо вошли в игру, но индивидуальная ошибка опять усложнила задачу отыграться.

После перерыва у нас были моменты. «Ростов» же действовал упрощенно в игре на мяче. Ещё раз скажу, что первый тайм – моя вина. За это стыдно. Это худший первый тайм за всё время работы в «Пари НН». Если молодые игроки не поймут, что надо принимать упрощённую игру, потому что даже команды из первой восьмерки так действуют, и что это часть футбола, то будет сложно. Мы всё-таки «Пари НН». И в тех фазах, где не надо таланта, мы должны с максимальным желанием исполнять. А некоторые футболисты, наверное, меня не до конца поняли», — приводит слова Шпилевского пресс-служба «Пари НН».

Новости. Футбол
Все новости

