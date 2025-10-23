Полузащитник «Зенита» Ерохин: самый главный матч в Кубке — следующий. Готовимся к «Динамо»

Полузащитник и капитан «Зенита» Александр Ерохин высказался о победе своей команды в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Оренбургом» (6:0).

«Я думаю, что сегодня болельщикам игра должна была понравиться, много голов. Конечно, ключевым моментом было удаление, игрок «Оренбурга» думаю, немножко опрометчиво нарушил правила в этой ситуации. Мне кажется, 0:1 на пятой минуте — немножко лучше, чем играть вдесятером 85 минут. Поэтому это сыграло нам на руку. Тем не менее, мы реализовали все моменты, забили хорошие голы. Я думаю, могли ещё забить. Выиграли шесть матчей в группе. Я думаю, что самую минимальную задачу выполнили. Поэтому сейчас самый важный матч — следующий. То, что было — уже история, поэтому самый главный матч следующий. Готовимся к «Динамо», — приводит слова Ерохина официальный сайт «Зенита».