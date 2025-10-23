Капитан «Зенита» Ерохин оценил готовность команды к матчам с «Динамо» и «Локомотивом»

Полузащитник и капитан «Зенита» Александр Ерохин дал комментарий касательно готовности команды к ближайшим матчам. Петербуржцы 26 октября сыграют с московским «Динамо» в рамках 13-го тура Мир РПЛ, 1 ноября сине-бело-голубые встретятся с «Локомотивом» в 14-м туре чемпионата России, а в период с 4 по 6 ноября состоится новая встреча зенитовцев с бело-голубыми — на этот раз в 1/4 финала Фонбет Кубка России.

— В следующих матчах у «Зенита», с учётом Кубка, три непростых игры — все дома. Это дважды «Динамо» и «Локомотив». Насколько оцениваете вообще готовность команды после паузы на сборную, с учётом того, что сейчас два матча сыграли в разных составах, вот именно к этому такому непростому отрезку на ближайшие три игры?

— Я думаю, что провели два неплохих последних матча: выиграли и на выезде в чемпионате, и дома в Кубке. Поэтому все готовы. Конечно, у некоторых ребят есть повреждения. Насколько серьёзные, наверное, уже медицинский штаб посмотрит. Но, конечно, все готовятся, все, естественно, понимают важность предстоящих матчей. Я думаю, что максимальные усилия приложат для того, чтобы добиться побед в этих играх, — приводит слова Ерохина официальный сайт «Зенита».