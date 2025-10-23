«Не представляете, как я себя чувствую». Шпилевский – о вылете «Пари НН» из Кубка России

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский рассказал о состоянии команды после поражения от «Ростова» (1:4) в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

— Насколько чувствительный момент — вылет из Кубка России? Что сейчас в раздевалке?

— Всё чувствительно. Вы не представляете, как я себя чувствую каждый раз. Опять через 3–4 дня здесь выступать и находить какие‑то отговорки, слова, как и что будет меняться. Мы должны это на поле показывать. Видим, что команды даже с упрощенным футболом идут вверху таблицы, и мы должны это также принимать. Если молодые футболисты «Пари НН» не поймут, что надо также принимать эту борьбу, агрессивность, то ничего не будет. Не важно в какой структуре ты будешь играть, — сказал Шпилевский в эфире «Матч ТВ».

По итогам группового этапа Кубка России «Ростов» с семью очками занял третье место в группе С и продолжит участие в турнире в Пути регионов. «Пари НН» с тремя очками финишировал на четвёртой строчке и вылетел из Кубка.