Главная Футбол Новости

«Не представляете, как я себя чувствую». Шпилевский – о вылете «Пари НН» из Кубка России

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский рассказал о состоянии команды после поражения от «Ростова» (1:4) в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . Группа C. 6-й тур
22 октября 2025, среда. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
4 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Игнатов – 21'     2:0 Шанталий – 45'     2:1 Босельи – 45+5'     3:1 Байрамян – 49'     4:1 Голенков – 90+5'    

— Насколько чувствительный момент — вылет из Кубка России? Что сейчас в раздевалке?
— Всё чувствительно. Вы не представляете, как я себя чувствую каждый раз. Опять через 3–4 дня здесь выступать и находить какие‑то отговорки, слова, как и что будет меняться. Мы должны это на поле показывать. Видим, что команды даже с упрощенным футболом идут вверху таблицы, и мы должны это также принимать. Если молодые футболисты «Пари НН» не поймут, что надо также принимать эту борьбу, агрессивность, то ничего не будет. Не важно в какой структуре ты будешь играть, — сказал Шпилевский в эфире «Матч ТВ».

По итогам группового этапа Кубка России «Ростов» с семью очками занял третье место в группе С и продолжит участие в турнире в Пути регионов. «Пари НН» с тремя очками финишировал на четвёртой строчке и вылетел из Кубка.

