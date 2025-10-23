Скидки
«Человек, который хочет выдавать себя за тренера». Радимов раскритиковал Шпилевского

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов подверг критике игру «Пари Нижний Новгород» под руководством Алексея Шпилевсого в матче 6-го тура Пути РПЛ Кубка России с «Ростовом» (1:4).

Fonbet Кубок России . Группа C. 6-й тур
22 октября 2025, среда. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
4 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Игнатов – 21'     2:0 Шанталий – 45'     2:1 Босельи – 45+5'     3:1 Байрамян – 49'     4:1 Голенков – 90+5'    

«Пари НН» привозил такие мячи, что если такого требует тренер к середине чемпионата, то, в моём понимании, это не тренер, это человек, который хочет выдавать себя за тренера. Судя по тому, что мы сегодня увидели, все футболисты Нижнего настолько устали от Шпилевского, что просто диву даёшься. Такие ошибки совершать просто невозможно», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

По итогам 6 туров соревнования «Пари НН» с тремя очками финишировал на четвёртой строчке и вылетел из Кубка.

