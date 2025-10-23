«Человек, который хочет выдавать себя за тренера». Радимов раскритиковал Шпилевского

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов подверг критике игру «Пари Нижний Новгород» под руководством Алексея Шпилевсого в матче 6-го тура Пути РПЛ Кубка России с «Ростовом» (1:4).

«Пари НН» привозил такие мячи, что если такого требует тренер к середине чемпионата, то, в моём понимании, это не тренер, это человек, который хочет выдавать себя за тренера. Судя по тому, что мы сегодня увидели, все футболисты Нижнего настолько устали от Шпилевского, что просто диву даёшься. Такие ошибки совершать просто невозможно», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

По итогам 6 туров соревнования «Пари НН» с тремя очками финишировал на четвёртой строчке и вылетел из Кубка.

ТОП-5 фактов о российском футболе: