Хосеп Гвардиола сравнил Бернарду Силву с Лионелем Месси

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сравнил полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву с аргентинским нападающим Лионелем Месси после матча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Вильярреалом» (2:0). В этой встрече Силва забил один гол.

«Я рад, что Эрлинг снова забил, и рад, что Бернарду снова сделал невероятный удар головой. Это немного напоминает Лионеля Месси — у них будто молот в шее. Они настолько хороши! Невысокие, но невероятно сильны в игре головой», — приводит слова Гвардиолы Goal.

В следующем матче «Манчестер Сити» встретится с дортмундской «Боруссией». Матч состоится 5 ноября.