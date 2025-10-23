Скидки
Хосеп Гвардиола сравнил Бернарду Силву с Лионелем Месси

Хосеп Гвардиола сравнил Бернарду Силву с Лионелем Месси
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сравнил полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву с аргентинским нападающим Лионелем Месси после матча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Вильярреалом» (2:0). В этой встрече Силва забил один гол.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
21 октября 2025, вторник. 22:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал, Испания
Окончен
0 : 2
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Холанд – 17'     0:2 Б. Силва – 40'    

«Я рад, что Эрлинг снова забил, и рад, что Бернарду снова сделал невероятный удар головой. Это немного напоминает Лионеля Месси — у них будто молот в шее. Они настолько хороши! Невысокие, но невероятно сильны в игре головой», — приводит слова Гвардиолы Goal.

В следующем матче «Манчестер Сити» встретится с дортмундской «Боруссией». Матч состоится 5 ноября.

