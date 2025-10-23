Скидки
Мостовой опубликовал архивное видео гола ударом со штрафного в составе «Страсбурга»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в своём телеграм-канале опубликовал архивное видео 30-летней давности, где он в составе «Страсбурга» отличился забитым голом прямым ударом со штрафного в матче 33-го тура французской Лиги 1 сезона-1994/1995 с «Нантом» (2:0).

Мостовой выступал за французский «Страсбурга» на позиции полузащитника в период с 1994 по 1996 годы. За этот период он провёл 82 встречи, в которых забил 23 гола и отметился 10 результативными передачами.

Мостовой завершил профессиональную карьеру футболиста в 2005 году. Помимо выступлений за «Страсбург» Александр известен игрой в составе московского «Спартака». Кроме того, Мостовой выступал за «Бенфику», «Кан», «Сельту» и «Алавес».

