Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семак объяснил замены Адамова, Алипа и Горшкова после матча «Зенита» с «Оренбургом»

Семак объяснил замены Адамова, Алипа и Горшкова после матча «Зенита» с «Оренбургом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил замены игроков сине-бело-голубых Арсена Адамова, Нуралы Алипа и Юрия Горшкова в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Оренбургом» (6:0).

Fonbet Кубок России . Группа A. 6-й тур
22 октября 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
6 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Горшков – 28'     2:0 Жерсон – 35'     3:0 Шилов – 45+2'     4:0 Ерохин – 64'     5:0 Мантуан – 68'     6:0 Ерохин – 80'    
Удаления: нет / Ревазов – 6'

— Две замены сегодня были произведены, судя по всему, по медицинским причинам: это Арсен Адамов и Нуралы Алип. Есть ли уже понимание, как они себя чувствуют?
— Нет, по поводу Нуралы Алипа — не по медицинским. Ему дали достаточно, он в предыдущем матче сыграл 90 минут. Поэтому мы смотрели, сколько ему дать: 45 или 60 минут. А по поводу вынужденной у Арсена — да. Посмотрим, что у него, есть повреждение или нет. И Юра Горшков — это две замены, которые были сделаны сегодня по мышечным проблемам. Все остальные, в принципе, запланированы, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

«Зенит» набрал 18 очков по итогам данной стадии турнира и вышел в 1/4 финала Пути РПЛ, где сыграет с московским «Динамо».

Материалы по теме
Семак: Кондаков — один из самых талантливых выпускников академии «Зенита»

Легионеры на контракте с «Зенитом»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android