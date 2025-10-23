Семак объяснил замены Адамова, Алипа и Горшкова после матча «Зенита» с «Оренбургом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил замены игроков сине-бело-голубых Арсена Адамова, Нуралы Алипа и Юрия Горшкова в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Оренбургом» (6:0).
— Две замены сегодня были произведены, судя по всему, по медицинским причинам: это Арсен Адамов и Нуралы Алип. Есть ли уже понимание, как они себя чувствуют?
— Нет, по поводу Нуралы Алипа — не по медицинским. Ему дали достаточно, он в предыдущем матче сыграл 90 минут. Поэтому мы смотрели, сколько ему дать: 45 или 60 минут. А по поводу вынужденной у Арсена — да. Посмотрим, что у него, есть повреждение или нет. И Юра Горшков — это две замены, которые были сделаны сегодня по мышечным проблемам. Все остальные, в принципе, запланированы, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
«Зенит» набрал 18 очков по итогам данной стадии турнира и вышел в 1/4 финала Пути РПЛ, где сыграет с московским «Динамо».
