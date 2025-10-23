«Надеемся на лучшее». Тренер «Ливерпуля» — о замене Исака в перерыве матча Лиги чемпионов

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот объяснил замену нападающего Александера Исака в перерыве матча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Айнтрахтом» (5:1).
«К сожалению, Исак так и не успел забить, а в перерыве ему пришлось покинуть поле — он почувствовал небольшую боль в паху. Это досадно, но я уже много раз говорил: очень трудно найти правильный баланс с игроком, который пропустил три месяца. Ты вводишь его в игру постепенно, осторожно, а люди при этом спорят — мол, почему он не играет больше, не проводит на поле дольше. А теперь мы выпустили его второй раз за три дня, и, к сожалению, ему снова пришлось уйти. Так что надеемся на лучшее. Но найти правильный ритм после такого длительного простоя действительно очень непросто», — приводит слова Клоппа Goal со ссылкой на TNT Sport.
В следующем матче «Ливерпуль» встретится с «Реалом». Матч состоится 4 ноября.
