Бубнов: Вернблум знаешь где? В одном месте по сравнению с Вильягрой

Аудио-версия:
Комментарии

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов эмоционально отреагировал на вопрос о сравнении экс-опорника ЦСКА шведа Понтуса Вернблума и действующего полузащитника армейцев аргентинца Родриго Вильягры.

— Люди пишут: где Понтус Вернблум, а где Вильягра.
— Вы чего? Кто это написал? (смеётся) Понтус знаешь где? В одном месте, *****, по сравнению с Вильягрой. Понтус — убийца и лесоруб был, я тебе уже тысячу раз говорил, — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Вернблум перешёл в ЦСКА в январе 2012 года из «АЗ Алкмар». За время выступлений за армейцев он сыграл 224 матча во всех турнирах, забил 22 гола, сделал 17 результативных передач, а также получил 93 жёлтые и три красные карточки. Летом 2018 года швед покинул ЦСКА по окончании контракта. Сейчас ему 39 лет, он завершил профессиональную карьеру в 2021 году.

Вильягра перешёл в стан красно-синих летом 2025 года. За московский клуб 24-летний аргентинец провёл четыре матча и не успел отметиться результативными действиями.

