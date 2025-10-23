Тренер «Монако» Поконьоли высказался о Головине после матча Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Монако» Себастьен Поконьоли высказался о позиции российского полузащитника Александра Головина в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом».

Александр Головин вышел на поле, заняв позицию опорного полузащитника. Может ли это стать постоянным решением?

— Головин может играть на всех трёх позициях в центре поля, а также под нападающим. Эта схема даёт игрокам много возможностей. Они не будут привязаны к одной роли — у каждого будет по две потенциальные позиции. Это позволит распределить игровое время между всеми. Те, кто вышел со скамейки, тоже отлично проявили себя. Моя задача, начиная с завтрашнего дня, — поддерживать всех в хорошей физической форме, чтобы иметь варианты и компенсировать возможные травмы, — приводит слова Головина официальный сайт «Монако».

Головин впервые вышел на поле в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.