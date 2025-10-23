Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Монако» Поконьоли высказался о Головине после матча Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом»

Тренер «Монако» Поконьоли высказался о Головине после матча Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Монако» Себастьен Поконьоли высказался о позиции российского полузащитника Александра Головина в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом».

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
0 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия

Александр Головин вышел на поле, заняв позицию опорного полузащитника. Может ли это стать постоянным решением?
— Головин может играть на всех трёх позициях в центре поля, а также под нападающим. Эта схема даёт игрокам много возможностей. Они не будут привязаны к одной роли — у каждого будет по две потенциальные позиции. Это позволит распределить игровое время между всеми. Те, кто вышел со скамейки, тоже отлично проявили себя. Моя задача, начиная с завтрашнего дня, — поддерживать всех в хорошей физической форме, чтобы иметь варианты и компенсировать возможные травмы, — приводит слова Головина официальный сайт «Монако».

Головин впервые вышел на поле в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Материалы по теме
«Монако» и «Тоттенхэм» не забили голов в матче ЛЧ, Головин принял участие в игре
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android