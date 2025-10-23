Скидки
В Лиге чемпионов установлен новый рекорд результативности

21 и 22 октября проходили 18 матчей 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в которых команды забили 71 гол.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, этот показатель является рекордным по результативности в истории турнира. Предыдущий рекорд — 67 мячей за 18 матчей — был установлен дважды в истории: в 1-м туре Лиги чемпионов текущего сезона и в 5-м туре главного еврокубка минувшей кампании.

Напомним, 21 октября в первых девяти играх 3-го тура было забито 43 мяча. Во второй игровой день ЛЧ команды отличились 28 раз. Отметим, впервые в истории главного еврокубка за один тур соревнований было забито более 70 голов.

На данный момент турнирную таблицу возглавляет «ПСЖ», который набрал 9 очков. На втором месте располагается «Бавария», у которой также 9 очков. Строчки с третьей по пятую с аналогичным количеством очками занимают «Интер», «Арсенал» и «Реал».

