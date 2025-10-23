Стали известны номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока недели по итогам матчей 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026.

В этот список вошли нападающий «Атлетика» Горка Гурусета, вингер ПСВ Деннис Ман, полузащитник дортмундской «Боруссии» Феликс Нмеча, а также хавбек Фермин Лопес из «Барселоны».

Гурусета отметился дублем в игре с «Карабахом» (3:1), Ман забил два гола, чем помог разгромить «Наполи» (6:2), Нмеча отправил два мяча в сетку ворот «Копенгагена» (4:2), а Лопес отличился хет-триком во встрече с «Олимпиакосом» (6:1).

Напомним, на данный момент турнирную таблицу возглавляет «ПСЖ», который набрал 9 очков. На втором месте располагается «Бавария», у которой также 9 очков. Строчки с третьей по пятую с аналогичным количеством очками занимают «Интер», «Арсенал» и «Реал».

