Карпин высказался об ошибке голкипера Лещука в матче с «Крыльями Советов» в Кубке России

Карпин высказался об ошибке голкипера Лещука в матче с «Крыльями Советов» в Кубке России
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин высказался об ошибке голкипера Игоря Лещука в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов» (4:0). Лещук неудачно разыграл мяч у ворот, что привело к ошибке, после которой самарский клуб забил гол. Однако арбитр встрече не засчитал взятие ворот из-за офсайда.

Fonbet Кубок России . Группа B. 6-й тур
22 октября 2025, среда. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Бабаев – 23'     2:0 Фомин – 60'     3:0 Бабаев – 72'     4:0 Бабаев – 78'    

— Сегодня был хороший настрой, хорошее движение, красивые голы. Но снова случилась ошибка при розыгрыше от ворот, после которой случился незасчитанный гол. Как избежать таких ошибок?
— Я не помню в официальных играх подобных опасных розыгрышей именно от вратарей. Такое было ещё на сборах, после чего мы перестали так разыгрывать. Сегодня вдруг Лещуку захотелось так разыграть, — приводит слова Карпина официальный сайт «Динамо».

«Динамо» в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России встретится с «Зенитом».

