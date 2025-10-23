Карпин высказался об ошибке голкипера Лещука в матче с «Крыльями Советов» в Кубке России

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин высказался об ошибке голкипера Игоря Лещука в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов» (4:0). Лещук неудачно разыграл мяч у ворот, что привело к ошибке, после которой самарский клуб забил гол. Однако арбитр встрече не засчитал взятие ворот из-за офсайда.

— Сегодня был хороший настрой, хорошее движение, красивые голы. Но снова случилась ошибка при розыгрыше от ворот, после которой случился незасчитанный гол. Как избежать таких ошибок?

— Я не помню в официальных играх подобных опасных розыгрышей именно от вратарей. Такое было ещё на сборах, после чего мы перестали так разыгрывать. Сегодня вдруг Лещуку захотелось так разыграть, — приводит слова Карпина официальный сайт «Динамо».

«Динамо» в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России встретится с «Зенитом».