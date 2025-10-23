Скидки
Семак выразил негодование из-за регламента КР перед грядущими матчами «Зенита» с «Динамо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выразил негодование во время ответа на вопрос о регламенте Кубка России на фоне предстоящих матчей плей-офф Пути РПЛ Кубка России с московским «Динамо».

— Принято считать, что, когда проводятся два матча с соперником, первый матч лучше играть на выезде. А как вы считаете? С «Динамо» другая будет ситуация.
— Конечно, очень странно и непонятно. Наверное, первый раз в моей практике. Видели все турниры Лиги чемпионов, когда был групповой этап. Команды, которые становятся первыми, они проводят первые матчи на выезде, вторые — дома. Почему здесь другая ситуация, я не знаю. Это нужно к организаторам или тем людям, которые составляли регламент Кубка. Я уже говорил, что, конечно, мы перед сезоном вносили, у нас просили какие-то правки, мы их предлагали. Момент с тем, чтобы матчи были более зрелищными, до последнего тура, скажем так.

Последний тур, вчерашняя ситуация — в одной группе нужно проводить матчи в одно время, потому что для той же «Балтики» уже матч не имеет значения. А если они бы играли в одно время с «Акроном», а счёт 1:1, конечно, это могло по-разному сложиться для обеих команд. То же самое, что касается команд, для которых должен быть стимул занимать первое место — конечно, это некоторые преференции в дальнейшем розыгрыше: как вы уже сказали, первая игра на выезде, вторая — дома, что естественно, наверное.

А с точки зрения последующих матчей тоже было бы интересно, если бы команда, которая на протяжении группового этапа занимала бы больше очков, у нее на протяжении всей сетки были бы преференции. Тогда бы все стремились бы набрать как можно больше очков, вплоть до последнего тура. Это было бы выгодно и командам вверху, и командам внизу. И меньше было бы матчей, которые не имеют никакого значения. Но нас спросили, мы ответили — ничего не приняли, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Первые матчи плей-офф турнира пройдут с 4 по 6 ноября, ответные — с 25 по 27 ноября. Отметим, первую игру сине-бело-голубые проведут в Санкт-Петербурге, а ответную — в Москве.

