«Вильярреал» сделал заявление с критикой Ла Лиги из-за отмены матча с «Барселоной» в США

«Вильярреал» на официальном сайте подвергла критике решение Ла Лиги отменить матч 17-го тура соревнования с участием «жёлтой субмарины» и «Барселоны» в США. Игра должна была состояться 20 декабря.

«Вильярреал» выражает недовольство в адрес Ла Лиги по поводу организации матча, который должен был состояться в США с «Барселоной». «Вильярреал» хочет выразить своё глубокое недовольство работой Ла Лиги при подготовке матча, запланированного в Майами на 20 декабря в рамках 17‑го тура, который в конечном счёте не будет проведён в США.

Как уже неоднократно заявляли в этом сезоне на пресс‑конференциях президент клуба Фернандо Ройг и генеральный директор Фернандо Ройг Негеролес, клуб считает необходимым подробно напомнить хронологию событий по этому вопросу.

Инициатива проведения матча Ла Лиги за пределами Испании исходит от самой Лиги в рамках стратегии глобального развития чемпионата. Этим летом Ла Лига предложила «Вильярреалу» принять участие и выступить хозяином встречи против «Барселоны» до зимней паузы. «Вильярреал», как уже публично отмечалось, согласился, поскольку считает проект полезным для роста клуба и, прежде всего, для развития соревнования.

«Вильярреал» принял предложение Ла Лиги при двух условиях — компенсация пострадавшим держателям абонементов и отсутствие прямой прибыли для клубов — на что лига согласилась, и клуб активно сотрудничал в подготовке. Однако при отсутствии конкретики по времени и организации поездки «Вильярреал» не раз требовал ясности и был готов выйти из проекта, если вопросы не решатся.

Вчера вечером, 21 октября, клуб по телефону узнал об отмене игры в США от Ла Лиги. При чём информация была конфеденциальной, но спустя несколько минут лига уже сама объявила об этом, что «Вильярреал» расценивает как неуважение и провал в управлении проектом. Клуб сожалеет о потере возможности для международного развития, но продолжит работать в интересах команды и соревнования», — сказано в заявлении «подлодки».

Напомним, команды Ла Лиги не играли первые несколько секунд после стартового свистка в матчах 9-го тура в знак протеста в отношении проведения указанной встречи за рубежом. После этого Ла Лига объявила об отмене встречи в США.

