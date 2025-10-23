Скидки
Шалимов объяснил разгромное поражение ЦСКА в матче с «Локомотивом» в РПЛ

Российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал разгромное поражение ЦСКА в матче 12-го тура чемпионата России с «Локомотивом». Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Батраков – 17'     2:0 Воробьёв – 45+3'     3:0 Комличенко – 88'    

«Восхищение от игры «Локомотива», от того, как проявили себя лидеры. Батраков очень точен в таких дальних ударах, а у Воробьева, такое впечатление, что этой осенью залетает всё, судя по такому голу. Он говорит, что внукам скажет, что бил от углового. И правильно — потому что если он вот так подавал, то с подачей серьёзные проблемы. Удивило, что Тороп никак не среагировал на этот удар, не попытался его отбить.

«Локо» практически полностью поменял линию обороны после игры с «Динамо» в следующем туре, и те, кто получил место в основе, выглядели хорошо. Новая роль у Баринова — он не играет строго опорника, очень много добегает в атаку и помогает там.

Бросается в глаза, что команда сплочена, чувствует, что говорит лидер — очень важна роль Баринова. Он важен для команды еще и потому, что он единственный, кто знает, что такое — взять чемпионство. На ЦСКА глобально повлияло отсутствие лидеров. Когда нет Акинфеева и Мойзеса — это слишком много. Конечно, шансы на ничью были, но в целом армейцы провели плохой матч», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

На данный момент ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 24 очка. «Локомотив», в свою очередь, возглавляет турнирный зачёт, набрав 26 очков. Столько же очков и у «Локомотива», которые занимает второе место.

В следующем туре «Локомотив» встретится с «Акроном», а ЦСКА сыграет с «Крыльями Советов».

