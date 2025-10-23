Скидки
Карпин высказался о травме Антона Миранчука и назвал ориентировочные сроки восстановления

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин назвал ориентировочные сроки восстановления полузащитника после полученной травмы в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 с грозненским «Ахматом» (2:2).

«У него проблемы со связками голеностопа. По времени надеемся, что двух недель хватит. Но здесь скорее надо ориентироваться на болевые ощущения», — приводит слова Карпина официальный сайт «Динамо».

Миранчук перешёл в «Динамо» в летнее трансферное окно. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2027 года. В нынешнем сезоне чемпионата России на его счету семь матчей, в которых он отметился результативной передачей.

