«Игра отмечена красным календаре». Алонсо высказался о грядущем «эль класико» в Ла Лиге

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо высказался о предстоящем матче 10-го тура испанской Ла Лиги с «Барселоной». Встреча состоится 26 октября в 18:15. Для испанского специалиста это будет первое «эль класико» в качестве тренера.

«Матч важен с учётом всех обстоятельств. Мы сейчас в хорошей форме и на подъёме. Осознаём его значимость, но не собираемся драматизировать ситуацию. Игра отмечена красным в календаре, о ней говорили мало; теперь начнём подготовку и подробно обсудим это на субботней пресс‑конференции», — приводит слова Алонсо Marca.

На данный момент мадридский «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании с 24 очками, а «Барселона» располагается на второй строчке, имея в своём активе 22 очка.

Материалы по теме «Реал» благодаря голу Беллингема минимально обыграл «Ювентус» в матче Лиги чемпионов

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: