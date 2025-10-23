Скидки
«Игра отмечена красным календаре». Алонсо высказался о грядущем «эль класико» в Ла Лиге

«Игра отмечена красным календаре». Алонсо высказался о грядущем «эль класико» в Ла Лиге
Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо высказался о предстоящем матче 10-го тура испанской Ла Лиги с «Барселоной». Встреча состоится 26 октября в 18:15. Для испанского специалиста это будет первое «эль класико» в качестве тренера.

Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Матч важен с учётом всех обстоятельств. Мы сейчас в хорошей форме и на подъёме. Осознаём его значимость, но не собираемся драматизировать ситуацию. Игра отмечена красным в календаре, о ней говорили мало; теперь начнём подготовку и подробно обсудим это на субботней пресс‑конференции», — приводит слова Алонсо Marca.

На данный момент мадридский «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании с 24 очками, а «Барселона» располагается на второй строчке, имея в своём активе 22 очка.

