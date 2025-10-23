Скидки
Победный гол Беллингема с передачи Винисиуса – в обзоре матче «Реал» — «Ювентус» в ЛЧ

Комментарии

Мадридский «Реал» обыграл «Ювентус» в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 1:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 0
Ювентус
Турин, Италия
1:0 Беллингем – 57'    

В составе «Реала» гол забил Джуд Беллингем. Результативной передаче отметился Винисиус Жуниор.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

«Реал» одержал третью подряд победу в Лиге чемпионов. Ранее команда обыграла «Марсель» (2:1) и «Кайрат» (5:0).

«Ювентус», в свою очередь, ещё не одержал ни одной победы в Лиге чемпионов. Ранее туринцы сыграли вничью с «Боруссией» (4:4) и «Вильярреалом» (2:2).

В следующем туре «Реал» встретится с «Ливерпулем», а «Ювентус» сыграет со «Спортингом».

