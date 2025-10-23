Ветеран ЦСКА высказался о Льве Яшине, вспомнив историю с чемпионата мира 1966 года

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв рассказал о том, каким был легендарный российский вратарь Лев Яшин, вспомнив небольшую историю с чемпионата мира 1966 года.

«Я же не буду кричать ему — Лёва. Всегда только Лев Иванович, всё-таки старший товарищ. Играем на чемпионате мира — 1966, идёт подача с углового, я кричу: «Лев Иванович, выходи!» После матча он мне говорит: «Володь, ты мне Лев Иванович не кричи. В игре я для тебя Лёва». Яшин был абсолютным хозяином штрафной площади: всегда выходил коленом вперёд и забирал мяч. А если кулаком выбивает, то летит либо мяч, либо голова. Он всегда шёл с громогласным криком — никто не мог подступиться ко Льву Ивановичу, травмировать. Все боялись», — приводит слова Пономарёва издание News.ru.

Лев Яшин является единственным в истории вратарём, выигравшим «Золотой мяч». За московское «Динамо» голкипер провёл 358 матчей и пять раз побеждал в чемпионате СССР.

Самая крупная победа «Динамо»: