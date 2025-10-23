Скидки
Главная Футбол Новости

Фламенго — Расинг, результат матча 23 октября 2025, счёт 1:0, первый матч 1/2 финала Кубка Либертадорес

Гол Карраскаля принёс «Фламенго» победу над «Расингом» в полуфинале Кубка Либертадорес
В ночь с 22 на 23 октября мск на поле стадиона «Маракана» в Рио-де-Жанейро завершился первый матч 1/2 финала Кубка Либертадорес — главного клубного турнира Южной Америки — между бразильским «Фламенго» и аргентинским «Расингом». Победа со счётом 1:0 осталась за «Фламенго».

Кубок Либертадорес — 2025 . 1/2 финала. 1-й матч
23 октября 2025, четверг. 03:30 МСК
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Окончен
1 : 0
Расинг А
Авельянеда, Аргентина
1:0 Карраскаль – 88'    

Единственный гол на 88-й минуте встречи забил колумбийский экс-полузащитник ЦСКА и московского «Динамо» Хорхе Карраскаль. За победителей сыграл также бывший защитник «Спартака» Айртон, который вышел на замену на 55-й минуте и отметился в протоколе жёлтой карточкой.

Ответная игра между «Расингом» и «Фламенго», которая определит финалиста Кубка Либертадорес, состоится в ночь с 29 на 30 октября мск на поле стадиона «Хуан Доминго Перон» в аргентинской Авельянеде.

