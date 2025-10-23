«Плюньте ему в глаза». Ветеран «Спартака» — о возможной критике в адрес Яшина

Бывший вратарь сборной СССР, ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о человеческих качествах российского голкипера Льва Яшина.

«Любой футболист, болельщик и гражданин Советского Союза скажет, что Лев Иванович Яшин был особым человеком. Честный, справедливый, спокойный, невозмутимый, порядочный человек во всех отношениях. Для него любой вратарь, любой кандидат, который вызывался в первую сборную, был партнером, товарищем и другом. Если кто-то когда-либо посмеет сказать что-то нехорошее, то плюньте ему в глаза. Это может сделать только сумасшедший. Лёва был человеком дела и слова. За семь лет я ни разу не слышал от него матерного слова», — приводит слова Кавазашвили издание News.ru.

Всю свою профессиональную игровую карьеру Лев Яшин провёл в московском «Динамо». «Золотой мяч» он получил в 1963 году. Своей манерой игры Яшин задал новые стандарты для определения хорошей техники на позиции вратаря в футболе.

