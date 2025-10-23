Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Стали известны все участники двух сеток плей-офф Кубка России из групп Пути РПЛ

В Фонбет Кубке России определились все клубы, которые сыграют в 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) и в первом этапе 1/4 финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) по результатам группового этапа Пути РПЛ.

В плей-офф Пути РПЛ сыграют команды, занявшие в своих группах первое и вторые места — «Зенит», «Оренбург», «Краснодар», московское «Динамо», «Спартак», махачкалинское «Динамо», ЦСКА и «Локомотив». В нижней сетке продолжат борьбу за трофей клубы, ставшие в своих квартетах третьими — «Рубин», «Крылья Советов», «Ростов» и «Балтика».

Завершают выступление в Кубке России после группового этапа «Ахмат», «Сочи», «Пари НН» и «Акрон».

Оставшиеся матчи 6-го тура «Краснодар» — «Сочи» и «Балтика» — «Локомотив» никак не повлияют на итоговое турнирное положение команд.

