Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ветеран «Спартака» назвал самый памятный для себя матч с участием Льва Яшина

Ветеран «Спартака» назвал самый памятный для себя матч с участием Льва Яшина
Аудио-версия:
Комментарии

Ветеран «Спартака», экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился воспоминанием о самом, по своему мнению, памятным матчем с участием легендарного советского голкипера Льва Яшина.

«В 1963 году в Москву приезжала сборная мира. Когда центральный нападающий сборной Англии Джимми Гривз после подачи бил головой в самую девятку, Лев Иванович, двухметровый дядя, вытянулся, поймал мячик, в воздухе начал группироваться и опустился на землю. То, что он сотворил, было чудо. Я не хочу вспоминать другие матчи. У меня этот момент стоит перед глазами», — приводит слова Кавазашвили издание News.ru.

Лев Яшин выступал на профессиональном уровне с 1949 по 1971 годы. Голкипер стал обладателем главной индивидуальной награды в мировом футболе в 1963 году. Ни до, ни после вратари не становились обладателями «Золотого мяча».

Материалы по теме
«Плюньте ему в глаза». Ветеран «Спартака» — о возможной критике в адрес Яшина

Топ-5 легенд футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android