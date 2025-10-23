Ветеран «Спартака» назвал самый памятный для себя матч с участием Льва Яшина

Ветеран «Спартака», экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился воспоминанием о самом, по своему мнению, памятным матчем с участием легендарного советского голкипера Льва Яшина.

«В 1963 году в Москву приезжала сборная мира. Когда центральный нападающий сборной Англии Джимми Гривз после подачи бил головой в самую девятку, Лев Иванович, двухметровый дядя, вытянулся, поймал мячик, в воздухе начал группироваться и опустился на землю. То, что он сотворил, было чудо. Я не хочу вспоминать другие матчи. У меня этот момент стоит перед глазами», — приводит слова Кавазашвили издание News.ru.

Лев Яшин выступал на профессиональном уровне с 1949 по 1971 годы. Голкипер стал обладателем главной индивидуальной награды в мировом футболе в 1963 году. Ни до, ни после вратари не становились обладателями «Золотого мяча».

