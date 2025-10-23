Владимир Пономарёв рассказал, как Лев Яшин справлялся с постоянными болями в животе

Экс-защитник сборной СССР, ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поделился историей, как легендарный советский вратарь Лев Яшин справлялся с постоянными болями в животе.

«Его все время мучала болезнь желудка — гастрит или что-то ещё, всё время были были в животе. Но он никогда об этом никому не говорил. Поэтому он много курил и пил водку — просто чтобы заглушить боль. В те времена лекарств никаких не было. Да и врачи с нами ездили… Могли только зелёнкой помазать», — приводит слова Пономарёва издание News.ru.

Лев Яшин является единственным в истории вратарём, выигравшим «Золотой мяч». За московское «Динамо» голкипер провёл 358 матчей и пять раз побеждал в чемпионате СССР.

