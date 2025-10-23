Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владимир Пономарёв рассказал, как Лев Яшин справлялся с постоянными болями в животе

Владимир Пономарёв рассказал, как Лев Яшин справлялся с постоянными болями в животе
Комментарии

Экс-защитник сборной СССР, ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поделился историей, как легендарный советский вратарь Лев Яшин справлялся с постоянными болями в животе.

«Его все время мучала болезнь желудка — гастрит или что-то ещё, всё время были были в животе. Но он никогда об этом никому не говорил. Поэтому он много курил и пил водку — просто чтобы заглушить боль. В те времена лекарств никаких не было. Да и врачи с нами ездили… Могли только зелёнкой помазать», — приводит слова Пономарёва издание News.ru.

Лев Яшин является единственным в истории вратарём, выигравшим «Золотой мяч». За московское «Динамо» голкипер провёл 358 матчей и пять раз побеждал в чемпионате СССР.

Материалы по теме
Ветеран «Спартака» назвал самый памятный для себя матч с участием Льва Яшина

Самые скандальные футболисты в истории:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android