Видеообзор разгромной победы «Ливерпуля» в матче Лиги чемпионов с «Айнтрахтом»
В матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026 франкфуртский «Айнтрахт» разгромно проиграл дома «Ливерпулю» (1:5). Встреча состоялась в Германии на стадионе «Франкфурт Арена».
Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
Окончен
1 : 5
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
1:0 Кристенсен – 26' 1:1 Экитике – 35' 1:2 ван Дейк – 39' 1:3 Конате – 44' 1:4 Гакпо – 66' 1:5 Собослаи – 70'
В составе победителей голами отличились Уго Экитике, Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате, Коди Гакпо (1+1) и Доминик Собослаи (1+1). Флориан Вирц отметился двумя ассистами. Единственный мяч хозяе в этой встрече забил Расмус Кристенсен.
Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
В следующем туре немецкий клуб встретится в гостях с «Наполи», а мерсисайдцы сыграют на своём поле с мадридским «Реалом». Обе встречи состоятся 4 ноября.
