Видеообзор разгромной победы «Ливерпуля» в матче Лиги чемпионов с «Айнтрахтом»

В матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026 франкфуртский «Айнтрахт» разгромно проиграл дома «Ливерпулю» (1:5). Встреча состоялась в Германии на стадионе «Франкфурт Арена».

В составе победителей голами отличились Уго Экитике, Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате, Коди Гакпо (1+1) и Доминик Собослаи (1+1). Флориан Вирц отметился двумя ассистами. Единственный мяч хозяе в этой встрече забил Расмус Кристенсен.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В следующем туре немецкий клуб встретится в гостях с «Наполи», а мерсисайдцы сыграют на своём поле с мадридским «Реалом». Обе встречи состоятся 4 ноября.

Рекорды «Ливерпуля»: