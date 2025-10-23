Скидки
Главная Футбол Новости

Айнтрахт — Ливерпуль — 1:5, видеообзор матча ЛЧ-2025/2026: Кристенсен, Экитике, ван Дейк, Гакпо, Собослаи, Вирц, 22 октября

Видеообзор разгромной победы «Ливерпуля» в матче Лиги чемпионов с «Айнтрахтом»
В матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026 франкфуртский «Айнтрахт» разгромно проиграл дома «Ливерпулю» (1:5). Встреча состоялась в Германии на стадионе «Франкфурт Арена».

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
Окончен
1 : 5
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
1:0 Кристенсен – 26'     1:1 Экитике – 35'     1:2 ван Дейк – 39'     1:3 Конате – 44'     1:4 Гакпо – 66'     1:5 Собослаи – 70'    

В составе победителей голами отличились Уго Экитике, Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате, Коди Гакпо (1+1) и Доминик Собослаи (1+1). Флориан Вирц отметился двумя ассистами. Единственный мяч хозяе в этой встрече забил Расмус Кристенсен.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В следующем туре немецкий клуб встретится в гостях с «Наполи», а мерсисайдцы сыграют на своём поле с мадридским «Реалом». Обе встречи состоятся 4 ноября.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица Лиги чемпионов
Стали известны номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Рекорды «Ливерпуля»:

