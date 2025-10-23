«Сволочи! Закроем им всем рот». Ветеран ЦСКА — о попытке переименовать награду имени Яшина

Экс-защитник сборной СССР, ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался против переименования приза лучшему вратарю сезона. Сейчас награда носит имя бывшего вратаря сборной СССР и московского «Динамо» Льва Яшина.

«Мало ли что они хотят. Сейчас памятники рушат нашим воинам, ничего святого нет. Яшина тоже хотели забыть, но пока не получилось. Может, и получится, если мы не будем сопротивляться. Мы должны делать всё для того, чтобы этого не случилось. Везде пропагандировать его как лучшего в мире. Всего один вратарь в истории получил «Золотой мяч»! Хотели принизить его роль в футболе. Сволочи! Полно таких, мы же не закроем им всем рот», — приводит слова Пономарёва издание News.ru.

Лев Яшин стал обладателем главной индивидуальной награды в мировом футболе в 1963 году. Ни до, ни после этого вратари не становились обладателями «Золотого мяча». Ранее с инициативой о переименовании приза лучшему вратарю сезона выступили в исполкоме УЕФА.

