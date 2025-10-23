Гарри Кейн обошёл Дидье Дрогба и вышел на 17-е место по голам в истории Лиги чемпионов

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн забил 45 голов в Лиге чемпионов и вышел на чистое 17-е место в списке бомбардиров главного европейского турнира. Напомним, англичанин отметился голом в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с бельгийским «Брюгге» (4:0).
32-летний английский форвард обошёл по этому показателю известного ивуарийского форварда Дидье Дрогба (44). Однако англичанин провёл всего 60 игр в турнире. Экс-форвард «Челси» сыграл в Лиге чемпионов в 92 матчах. Рекордсмен по голам в главном еврокубке — Криштиану Роналду (140).
Кейн в нынешнем сезоне в 12 матчах за клуб во всех турнирах забил 20 голов и отдал три результативные передачи. Ориентировочная стоимость нападающего, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 75 млн.
Лучший бомбардир в мировом футболе:
- 23 октября 2025
-
08:40
-
08:30
-
08:21
-
08:07
-
07:04
-
06:55
-
06:52
-
06:49
-
05:59
-
05:58
-
05:52
-
04:20
-
04:20
-
04:07
-
04:03
-
03:45
-
03:39
-
03:25
-
03:14
-
03:01
-
02:47
-
02:31
-
02:24
-
02:17
-
02:12
-
02:01
-
01:41
-
01:39
-
01:21
-
00:58
-
00:52
-
00:51
-
00:46
-
00:40
-
00:36