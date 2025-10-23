Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — Локомотив М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гарри Кейн обошёл Дидье Дрогба и вышел на 17-е место по голам в истории Лиги чемпионов

Гарри Кейн обошёл Дидье Дрогба и вышел на 17-е место по голам в истории Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн забил 45 голов в Лиге чемпионов и вышел на чистое 17-е место в списке бомбардиров главного европейского турнира. Напомним, англичанин отметился голом в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с бельгийским «Брюгге» (4:0).

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
4 : 0
Брюгге
Брюгге, Бельгия
1:0 Карл – 5'     2:0 Кейн – 14'     3:0 Диас – 34'     4:0 Джексон – 79'    

32-летний английский форвард обошёл по этому показателю известного ивуарийского форварда Дидье Дрогба (44). Однако англичанин провёл всего 60 игр в турнире. Экс-форвард «Челси» сыграл в Лиге чемпионов в 92 матчах. Рекордсмен по голам в главном еврокубке — Криштиану Роналду (140).

Кейн в нынешнем сезоне в 12 матчах за клуб во всех турнирах забил 20 голов и отдал три результативные передачи. Ориентировочная стоимость нападающего, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 75 млн.

Материалы по теме
Кейн забил 20 голов в 12 стартовых матчах сезона, опередив показатели Роналду и Месси

Лучший бомбардир в мировом футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android