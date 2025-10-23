Гарри Кейн обошёл Дидье Дрогба и вышел на 17-е место по голам в истории Лиги чемпионов

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн забил 45 голов в Лиге чемпионов и вышел на чистое 17-е место в списке бомбардиров главного европейского турнира. Напомним, англичанин отметился голом в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с бельгийским «Брюгге» (4:0).

32-летний английский форвард обошёл по этому показателю известного ивуарийского форварда Дидье Дрогба (44). Однако англичанин провёл всего 60 игр в турнире. Экс-форвард «Челси» сыграл в Лиге чемпионов в 92 матчах. Рекордсмен по голам в главном еврокубке — Криштиану Роналду (140).

Кейн в нынешнем сезоне в 12 матчах за клуб во всех турнирах забил 20 голов и отдал три результативные передачи. Ориентировочная стоимость нападающего, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 75 млн.

Материалы по теме Кейн забил 20 голов в 12 стартовых матчах сезона, опередив показатели Роналду и Месси

Лучший бомбардир в мировом футболе: