Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Сочи. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Красная карточка, три пенальти и шесть голов — в видеообзоре матча ЛЧ «Челси» — «Аякс»

Красная карточка, три пенальти и шесть голов — в видеообзоре матча ЛЧ «Челси» — «Аякс»
Аудио-версия:
Комментарии

Накануне состоялся матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались лондонский «Челси» и амстердамский «Аякс». Победу со счётом 5:1 в этой игре одержали лондонцы. Встреча состоялась на стадионе «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия). В качестве главного арбитра матча выступил Феликс Цвайер (Берлин, Германия).

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
5 : 1
Аякс
Амстердам, Нидерланды
1:0 Гиу – 18'     2:0 Кайседо – 27'     2:1 Вегорст – 33'     3:1 Фернандес – 45'     4:1 Эстевао – 45+6'     5:1 Джордж – 48'    
Удаления: нет / Тейлор – 15'

Видеообзор матча:

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

С 15-й минуты гости играли в меньшинстве: красную карточку получил Кеннет Тейлор. Марк Гиу открыл счёт на 18-й минуте и вывел «синих» вперёд. Мойсес Кайседо на 27-й минуте удвоил преимущество команды, Ваут Вегорст на 33-й минуте реализовал пенальти и сократил отставание в счёте, однако Энцо Фернандес на 45-й минуте забил с «точки» третий мяч лондонцев. Эстевао на 45+6-й минуте увеличил разрыв в счёте, также реализовав пенальти. Тайрик Джордж на 48-й минуте установил итоговый счёт матча.

После этой игры «Челси» с шестью очками находится в средней части сводной таблицы Лиги чемпионов, «Аякс» её замыкает, не набрав очков к этому моменту.

В следующем туре «Челси» 5 ноября сыграет в гостях с «Карабахом», «Аякс» в тот же день примет на своём поле «Галатасарай».

Материалы по теме
Головин вернулся, а у «Челси» — исторический разгром. Все события вечера ЛЧ. Видео
Головин вернулся, а у «Челси» — исторический разгром. Все события вечера ЛЧ. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android