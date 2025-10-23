«Краснодар» — «Сочи»: текстовая трансляция матча Кубка России начнётся в 18:30 мск

Скидки
Краснодар — Сочи. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Главная Футбол Новости

Краснодар — Сочи: текстовая трансляция матча 6-го тура Кубка России 2025/2026 начнётся в 18:30 мск

Комментарии

Сегодня, 23 октября, состоится матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Краснодар» и «Сочи». Игра пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Станислав Матвеев из Троицка. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа B. 6-й тур
23 октября 2025, четверг. 18:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Сочи
Сочи
После пяти матчей в группе В «Краснодар» набрал 11 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Сочи» (3) — четвёртый.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3.

