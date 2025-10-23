Скидки
Главная Футбол Новости

Балтика — Локомотив: во сколько начало матча 6-го тура Кубка России 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

«Балтика» — «Локомотив»: во сколько начало матча Кубка России, где смотреть трансляцию
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 23 октября, состоится матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Балтика» и «Локомотив». Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Шадыханов из Москвы. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа D. 6-й тур
23 октября 2025, четверг. 21:00 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Локомотив М
Москва
После пяти матчей в группе D «Локомотив» набрал 10 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Балтика» (5) — третья.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3.

Календарь матчей Кубка России
Турнирные таблицы Кубка России
