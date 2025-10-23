Видеообзор матча Лиги чемпионов «Монако» — «Тоттенхэм» — первого после травмы для Головина

22 октября на поле стадиона «Луи II» в Монако завершился матч 3-го тура общего группового этапа Лиги чемпионов между «Монако» и лондонским «Тоттенхэмом». Встреча закончилась вничью со счётом 0:0.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор этой игры.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В матче «Монако» — «Тоттенхэм» вернулся на поле после длительного отсутствия из-за травмы российский полузащитник монегасков Александр Головин. Футболист сборной России вышел на замену на 57-й минуте игры вместо получившего повреждение сенегальского хавбека Крепена Диатта. В предыдущий раз Головин выходил на поле 31 августа.