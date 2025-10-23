Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Сочи. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Видеообзор матча Лиги чемпионов «Монако» — «Тоттенхэм» — первого после травмы для Головина

Видеообзор матча Лиги чемпионов «Монако» — «Тоттенхэм» — первого после травмы для Головина
Комментарии

22 октября на поле стадиона «Луи II» в Монако завершился матч 3-го тура общего группового этапа Лиги чемпионов между «Монако» и лондонским «Тоттенхэмом». Встреча закончилась вничью со счётом 0:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
0 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор этой игры.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В матче «Монако» — «Тоттенхэм» вернулся на поле после длительного отсутствия из-за травмы российский полузащитник монегасков Александр Головин. Футболист сборной России вышел на замену на 57-й минуте игры вместо получившего повреждение сенегальского хавбека Крепена Диатта. В предыдущий раз Головин выходил на поле 31 августа.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица Лиги чемпионов
Материалы по теме
Тренер «Монако» Поконьоли высказался о Головине после матча Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android