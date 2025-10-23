Главный тренер «Ювентуса» прокомментировал поражение в матче Лиги чемпионов с «Реалом»

Главный тренер «Ювентуса» Игор Тудор прокомментировал поражение своей команды в матче Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». Игра 3-го тура общего этапа завершилась поражением туринцев со счётом 0:1.

«Это болезненный укол. Мы реализовали то, что планировали. Считаю, команда смогла собраться. Против мадридцев здесь, на «Бернабеу», очень тяжело. Они тебя прессингуют — мячом владеешь несколько меньше привычного. Возможно, мы могли бы немного прибавить за счёт тактики, но дело ведь не только в нас одних — ещё и «Реал» играл.

Результат важен, но, по моим ощущениям, мы могли выйти из этой ситуации. Сделали всё, что было в наших силах, но упустили момент, когда могли воспользоваться своим шансом и забить. Это хорошее испытание для моей команды. Возможно, это даже самый сложный из всех стадионов, на которые мы ехали побеждать. Заслуживали, думаю, большего. Пусть и проиграли, но на будущее ощущения могут остаться позитивными, если проанализировать свои действия», — приводит слова Тудора официальный сайт УЕФА.