Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Сочи. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Ювентуса» прокомментировал поражение в матче Лиги чемпионов с «Реалом»

Главный тренер «Ювентуса» прокомментировал поражение в матче Лиги чемпионов с «Реалом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ювентуса» Игор Тудор прокомментировал поражение своей команды в матче Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». Игра 3-го тура общего этапа завершилась поражением туринцев со счётом 0:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 0
Ювентус
Турин, Италия
1:0 Беллингем – 57'    

«Это болезненный укол. Мы реализовали то, что планировали. Считаю, команда смогла собраться. Против мадридцев здесь, на «Бернабеу», очень тяжело. Они тебя прессингуют — мячом владеешь несколько меньше привычного. Возможно, мы могли бы немного прибавить за счёт тактики, но дело ведь не только в нас одних — ещё и «Реал» играл.

Результат важен, но, по моим ощущениям, мы могли выйти из этой ситуации. Сделали всё, что было в наших силах, но упустили момент, когда могли воспользоваться своим шансом и забить. Это хорошее испытание для моей команды. Возможно, это даже самый сложный из всех стадионов, на которые мы ехали побеждать. Заслуживали, думаю, большего. Пусть и проиграли, но на будущее ощущения могут остаться позитивными, если проанализировать свои действия», — приводит слова Тудора официальный сайт УЕФА.

Материалы по теме
Реализация «Реала» в ЛЧ с «Юве» — хуже кошмара. Решил гениальный эпизод Винисиуса! Видео
Реализация «Реала» в ЛЧ с «Юве» — хуже кошмара. Решил гениальный эпизод Винисиуса! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android