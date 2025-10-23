Скидки
Краснодар — Сочи. Прямая трансляция
18:30 Мск
Расписание матчей Лиги конференций по футболу сезона-2025/2026 на 23 октября

Расписание матчей Лиги конференций — 2025/2026 по футболу на 23 октября
Сегодня, 23 октября, состоятся 18 матчей 2-го тура общего этапа Лиги конференций сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Лиги конференций на 23 октября (время московское):

19:45. «Дрита» – «Омония»;
19:45. АЕК Афины – «Абердин»;
19:45. «Рапид» – «Фиорентина»;
19:45. «Риека» – «Спарта»;
19:45. «Страсбург» – «Ягеллония»;
19:45. «АЗ Алкмар» – «Слован» Братислава;
19:45. «Шахтёр» – «Легия»;
19:45. «Хеккен» – «Райо Вальекано»;
19:45. «Шкендия» – «Шелбурн»;
19:45. «Брейдаблик» – КуПС;
22:00. «Университатя» – «Ноа»;
22:00. «Майнц» – «Зриньски»;
22:00. «Линкольн» – «Лех»;
22:00.«Самсунспор» – «Динамо» Киев;
22:00. «Хамрун Спартанс» – «Лозанна»;
22:00. «Сигма Оломоуц» – «Ракув»;
22:00. «Шэмрок Роверс» – «Целе»;
22:00. «Кристал Пэлас» – АЕК Ларнака.

Действующим победителем Лиги конференций является лондонский «Челси», обыгравший в финале прошлого розыгрыша турнира «Бетис».

Календарь матчей Лиги конференций
Турнирная таблица Лиги конференций
