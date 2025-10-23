Мареска прокомментировал крупную победу «Челси» над «Аяксом» в Лиге чемпионов
Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал победу своей команды в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Аяксом» (5:1).
Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
5 : 1
Аякс
Амстердам, Нидерланды
1:0 Гиу – 18' 2:0 Кайседо – 27' 2:1 Вегорст – 33' 3:1 Фернандес – 45' 4:1 Эстевао – 45+6' 5:1 Джордж – 48'
Удаления: нет / Тейлор – 15'
«Очень доволен игрой. Мы неплохо начали, но, думаю, красная карточка в любом случае изменила ход игры. В целом мы сыграли хорошо, забили пять голов и, наверное, могли забить ещё. Мы довольны тремя очками.
Мы всегда говорим одно и то же, потому что это правда: нам нравится двигаться от матча к матчу. Через двое суток нас ждёт ещё одна очень сложная игра — против «Сандерленда». Постараемся сыграть как можно лучше», — приводит слова Энцо Марески официальный сайт УЕФА.
