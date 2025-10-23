Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Сочи. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мареска прокомментировал крупную победу «Челси» над «Аяксом» в Лиге чемпионов

Мареска прокомментировал крупную победу «Челси» над «Аяксом» в Лиге чемпионов
Комментарии

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал победу своей команды в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Аяксом» (5:1).

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
5 : 1
Аякс
Амстердам, Нидерланды
1:0 Гиу – 18'     2:0 Кайседо – 27'     2:1 Вегорст – 33'     3:1 Фернандес – 45'     4:1 Эстевао – 45+6'     5:1 Джордж – 48'    
Удаления: нет / Тейлор – 15'

«Очень доволен игрой. Мы неплохо начали, но, думаю, красная карточка в любом случае изменила ход игры. В целом мы сыграли хорошо, забили пять голов и, наверное, могли забить ещё. Мы довольны тремя очками.

Мы всегда говорим одно и то же, потому что это правда: нам нравится двигаться от матча к матчу. Через двое суток нас ждёт ещё одна очень сложная игра — против «Сандерленда». Постараемся сыграть как можно лучше», — приводит слова Энцо Марески официальный сайт УЕФА.

Материалы по теме
Головин вернулся, а у «Челси» — исторический разгром. Все события вечера ЛЧ. Видео
Головин вернулся, а у «Челси» — исторический разгром. Все события вечера ЛЧ. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android