Мареска прокомментировал крупную победу «Челси» над «Аяксом» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал победу своей команды в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Аяксом» (5:1).

«Очень доволен игрой. Мы неплохо начали, но, думаю, красная карточка в любом случае изменила ход игры. В целом мы сыграли хорошо, забили пять голов и, наверное, могли забить ещё. Мы довольны тремя очками.

Мы всегда говорим одно и то же, потому что это правда: нам нравится двигаться от матча к матчу. Через двое суток нас ждёт ещё одна очень сложная игра — против «Сандерленда». Постараемся сыграть как можно лучше», — приводит слова Энцо Марески официальный сайт УЕФА.