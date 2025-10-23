Арне Слот высказался о первой за последние пять матчей победе «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался по итогам матча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Айнтрахтом» (5:1). Обыграв немецкую команду, «красные» прервали серию из четырёх поражений.

«В этом матче было что-то общее с тем, что случалось с нами в последних играх, но были и различия. Что похожего? Первый опасный момент у наших ворот — и гол. Сегодня для нас он оказался единственным пропущенным, потому что уже в первом тайме мы сделали счёт 3:1. И в этом разница — или ты уходишь на перерыв при 1:1 или при 3:1.

Самое большое отличие же в стиле игры соперника. Сегодня мяч чаще был на земле, в то время как в последних играх было много борьбы на втором этаже», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».