Краснодар — Сочи. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Главная Футбол Новости

Арне Слот высказался о первой за последние пять матчей победе «Ливерпуля»

Арне Слот высказался о первой за последние пять матчей победе «Ливерпуля»
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался по итогам матча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Айнтрахтом» (5:1). Обыграв немецкую команду, «красные» прервали серию из четырёх поражений.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
Окончен
1 : 5
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
1:0 Кристенсен – 26'     1:1 Экитике – 35'     1:2 ван Дейк – 39'     1:3 Конате – 44'     1:4 Гакпо – 66'     1:5 Собослаи – 70'    

«В этом матче было что-то общее с тем, что случалось с нами в последних играх, но были и различия. Что похожего? Первый опасный момент у наших ворот — и гол. Сегодня для нас он оказался единственным пропущенным, потому что уже в первом тайме мы сделали счёт 3:1. И в этом разница — или ты уходишь на перерыв при 1:1 или при 3:1.

Самое большое отличие же в стиле игры соперника. Сегодня мяч чаще был на земле, в то время как в последних играх было много борьбы на втором этаже», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

