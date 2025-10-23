Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Сочи. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хаби Алонсо прокомментировал победу «Реала» над «Ювентусом»

Хаби Алонсо прокомментировал победу «Реала» над «Ювентусом»
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо высказался по итогам матча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с туринским «Ювентусом». «Сливочные» одержали в этой встрече победу со счётом 1:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 0
Ювентус
Турин, Италия
1:0 Беллингем – 57'    

«Мы знали, что нас ждёт трудная игра. В первом тайме нам было сложно по-настоящему включиться, но со временем у нас получилось. После забитого гола мы наслаждались игрой. У нас было несколько отличных комбинаций, и мы могли бы поставить точку в матче, имея несколько прекрасных моментов.

К тому же у нас есть замечательный вратарь, который способен выстоять в решающий момент Лиги чемпионов. 1:0, три очка, девять из девяти, и мы счастливы», — приводит слова Алонсо официальный сайт «Реала».

Следи за знаками на пути к победе – финиш уже близко!
Следи за знаками на пути к победе – финиш уже близко!
ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН 6164205110
2Ranymyz1MK
Материалы по теме
Егор Дёмин дебютировал в НБА с рекордом, «Реал» обыграл «Ювентус» в ЛЧ. Главное к утру
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android