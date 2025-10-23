Только ЦСКА не пропускал от «Реала» в Лиге чемпионов на «Бернабеу» за последние 14,5 года

Московский ЦСКА является единственным клубом, который не пропускал от мадридского «Реала» на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Лиге чемпионов за последние 14,5 года. «Сливочные» забивали в 82 из 83 домашних матчей с 2011 года. Накануне «Реал» минимально обыграл «Ювентус» и продлил серию с голами в ЛЧ на «Бернабеу» до 38 матчей подряд.

Матч между ЦСКА и «Реалом» в столице Испании состоялся 12 декабря 2018 года. Армейцы одержали победу со счётом 3:0. Голы забили Фёдор Чалов (37-я минута), Георгий Щенников (43-я минута) и Арнор Сигурдссон (73-я минута).

С конца февраля 2022-го все российские команды отстранены от международной арены решением ФИФА и УЕФА.