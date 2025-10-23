Разживин назвал фаворита матча Лиги Европы «Лилль» — ПАОК

Комментатор Оkkо Павел Разживин поделился мыслями о предстоящем матче Лиги Европы «Лилль» — ПАОК. Команды встретятся в рамках 3-го тура общего этапа сегодня, 23 октября.

«В паре «Лилль» — ПАОК фаворитом для меня видится французский коллектив. «Лилль» очень уверенно начал эту европейскую кампанию — шесть очков из шести возможных, обыграли «Бранн» и «Рому». Напомню, какой подвиг в матче с итальянцами сотворил вратарь Берке Озер, отбив три пенальти.

А ПАОК старт провёл скомканно. Сыграли вничью с «Маккаби», затем проиграли «Сельте» 1:3. «Лилль» — соперник ещё серьёзнее, в глазах многих выглядит главным фаворитом за трофей. Посмотрим, сможет ли порадовать российскую публику Фёдор Чалов или Магомед Оздоев. Думаю, Луческу рассчитывает на них. А также рассчитываем увидеть Оливье Жиру, который после командировки в МЛС вернулся в Европу и прекрасно себя чувствует в окружении молодых талантов — таких как Арнар Харальдссон и Матиас Фернандес Пардо», — сказал Разживин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».