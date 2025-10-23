Вирджил ван Дейк прокомментировал прервавшуюся серию поражений «Ливерпуля»

Центральный защитник и капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался по итогам матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Айнтрахтом» (5:1). Обыграв немецкую команду, «красные» прервали серию из четырёх поражений.

«Не знаю, можно ли считать это заявлением, но это победа, и мы можем отталкиваться от неё. Я уже довольно давно в футболе. Конечно, мы были расстроены после четырёх поражений подряд. Не помню, чтобы с нами такое случалось, но мы справились с этим как команда, держались вместе и ответили недоброжелателям.

Сегодня мы победили — у нас три очка. Теперь надо восстановиться и как следует подготовиться к выходным», — приводит слова ван Дейка официальный сайт УЕФА.