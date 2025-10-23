Вирджил ван Дейк прокомментировал прервавшуюся серию поражений «Ливерпуля»
Центральный защитник и капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался по итогам матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Айнтрахтом» (5:1). Обыграв немецкую команду, «красные» прервали серию из четырёх поражений.
Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
Окончен
1 : 5
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
1:0 Кристенсен – 26' 1:1 Экитике – 35' 1:2 ван Дейк – 39' 1:3 Конате – 44' 1:4 Гакпо – 66' 1:5 Собослаи – 70'
«Не знаю, можно ли считать это заявлением, но это победа, и мы можем отталкиваться от неё. Я уже довольно давно в футболе. Конечно, мы были расстроены после четырёх поражений подряд. Не помню, чтобы с нами такое случалось, но мы справились с этим как команда, держались вместе и ответили недоброжелателям.
Сегодня мы победили — у нас три очка. Теперь надо восстановиться и как следует подготовиться к выходным», — приводит слова ван Дейка официальный сайт УЕФА.
