18:30 Мск
Главная Футбол Новости

Вирджил ван Дейк прокомментировал прервавшуюся серию поражений «Ливерпуля»

Вирджил ван Дейк прокомментировал прервавшуюся серию поражений «Ливерпуля»
Комментарии

Центральный защитник и капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался по итогам матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Айнтрахтом» (5:1). Обыграв немецкую команду, «красные» прервали серию из четырёх поражений.

Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
22 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
Окончен
1 : 5
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
1:0 Кристенсен – 26'     1:1 Экитике – 35'     1:2 ван Дейк – 39'     1:3 Конате – 44'     1:4 Гакпо – 66'     1:5 Собослаи – 70'    

«Не знаю, можно ли считать это заявлением, но это победа, и мы можем отталкиваться от неё. Я уже довольно давно в футболе. Конечно, мы были расстроены после четырёх поражений подряд. Не помню, чтобы с нами такое случалось, но мы справились с этим как команда, держались вместе и ответили недоброжелателям.

Сегодня мы победили — у нас три очка. Теперь надо восстановиться и как следует подготовиться к выходным», — приводит слова ван Дейка официальный сайт УЕФА.

